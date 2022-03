Stellantis verlagert Produktion aus Russland nach Westeuropa

Der Opel-Mutterkonzern StellantisSTLA.MI verlagert wegen des Ukraine-Kriegs seine Produktion von Lieferwagen aus Russland nach Westeuropa und legt weitere Investitionen in dem Land auf Eis. Angesichts des Einmarsches in die Ukraine kämen keine neuen Projekte in Russland in Frage, sagte Konzernchef Carlos Tavares am Freitag zu Journalisten.