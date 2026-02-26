Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
26.02.2026 11:28:56
Stellantis warns of higher US tariff costs as it reports €22bn loss
Fiat and Jeep owner under fire for revival of combustion-engine models amid increased competition in UK and EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
