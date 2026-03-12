Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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12.03.2026 23:46:14
Stellantis weighs deals with China rivals to shore up Europe
European and US carmakers have largely trailed Chinese competitors in cost and battery technology, after state subsidies from BeijingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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