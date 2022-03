Stellantis will Umsatz bis 2030 auf 300 Mrd Euro verdoppeln

Von Kim Richters

BARCELONA (Dow Jones)--Stellantis NV will bis zum Ende des Jahrzehnts einen Nettoumsatz von 300 Milliarden Euro erreichen und damit in etwa verdoppeln. Das Umsatzziel ist Teil des Strategieplans, den der Autohersteller am Dienstag veröffentlicht hat. 2021 lag der Umsatz bei 149,42 Milliarden Euro.

Stellantis strebt zudem in diesem Zeitraum weiterhin eine zweistellige bereinigte operative Gewinnmarge an, die im vergangenen Jahr 11,8 Prozent betragen hatte.

Bei der Elektrifizierung peilt der Autobauer bis 2030 100 Prozent der Verkäufe in Europa und 50 Prozent in den USA mit batterie-elektrischen Fahrzeugen zu erzielen.

March 01, 2022