Stellar Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stellar Bancorp hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellar Bancorp 0,630 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at