Stellar Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stellar Bancorp gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellar Bancorp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,99 USD gegenüber 2,15 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 596,26 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 625,45 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at