Stellar V Capital A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stellar V Capital A hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellar V Capital A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at