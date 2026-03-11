|
Stellar V Capital A präsentierte Quartalsergebnisse
Stellar V Capital A präsentierte in der am 09.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,260 USD. Im letzten Jahr hatte Stellar V Capital A einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie eingefahren.
