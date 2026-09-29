«Stellen fallen nicht weg, sie entstehen gar nicht erst»

Die Sorge um Jobs und Löhne wächst, doch viele Finanzprofis bleiben für ihre eigene Karriere zuversichtlich. Alain Krapl vom Swiss Finance Institute erklärt im Interview, wie KI Berufsbilder verändert, weshalb menschliches Urteilsvermögen an Bedeutung gewinnt und wo Banken bei der Weiterbildung gefordert sind.