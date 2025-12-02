RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

02.12.2025 11:41:37

Stellenabbau beschlossen: RTL Deutschland richtet sich neu aus

Deutschlands führendes Entertainmentunternehmen RTL stellt sich für die Zukunft neu auf. Dafür sollen sozialverträglich rund 600 Stellen an allen Standorten wegfallen. Der Konzern fokussiert sich noch stärker auf das Thema Streaming.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu RTL

Analysen zu RTL

24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
18.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

RTL 33,25 -1,48% RTL

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX unsicher -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Während sich der heimische Aktienmarkt im Verlauf etwas verunsichert zeigt, kann der DAX am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

