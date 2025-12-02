RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
02.12.2025 11:41:37
Stellenabbau beschlossen: RTL Deutschland richtet sich neu aus
Deutschlands führendes Entertainmentunternehmen RTL stellt sich für die Zukunft neu auf. Dafür sollen sozialverträglich rund 600 Stellen an allen Standorten wegfallen. Der Konzern fokussiert sich noch stärker auf das Thema Streaming.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
11:01
|ROUNDUP 2/Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht 600 Stellen (dpa-AFX)
|
10:28
|RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab (Dow Jones)
|
10:10
|TV: RTL streicht rund 600 Stellen in Deutschland (Spiegel Online)
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland (dpa-AFX)
|
01.12.25
|RTL-Aktie leichter: Gottschalk ist zurück in Samstagabendshow - Stellenabbau geplant (dpa-AFX)
|
01.12.25
|RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen - Magazin (Dow Jones)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|33,25
|-1,48%