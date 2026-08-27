KTM Aktie
WKN: 64540 / ISIN: AT0000645403
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27.08.2026 14:02:10
Stellenabbau und Kostensenkungen zeigen Wirkung bei KTM-Mutter Bajaj
Der Konzern hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt. Trotz der Sanierung hält der Konzern an seinem Rennsportengagement festWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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