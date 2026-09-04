Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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04.09.2026 06:41:31
Stellenabbau und Sparkurs: So will sich Volkswagen mit historischem Konzernumbau sanieren
Der Aufsichtsrat von Volkswagen einigt sich auf ein Sanierungspaket für den kriselnden Autogiganten. Die Wolfsburger machen sowohl bei Investitionen als auch bei der Modellpalette Abstriche. Darüber hinaus werden Zehntausende Stellen abgebaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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