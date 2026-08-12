Stellus Capital Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stellus Capital Investment hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Stellus Capital Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,37 Prozent auf 15,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at