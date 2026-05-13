Stellus Capital Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stellus Capital Investment hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach 0,180 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,0 Millionen USD – ein Plus von 26,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellus Capital Investment 19,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at