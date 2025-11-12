Stellus Capital Investment legte Quartalsergebnis vor

Stellus Capital Investment hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 29,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

