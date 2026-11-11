Stellus Capital Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stellus Capital Investment hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at