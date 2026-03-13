Stellus Capital Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Stellus Capital Investment gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellus Capital Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 31,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,950 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Stellus Capital Investment im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103,67 Millionen USD. Im Vorjahr waren 89,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at