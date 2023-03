Stellvertreter Clementi soll neuer Eon-Aufsichtsratschef werden

ESSEN (dpa-AFX) - Das langjährige Eon (EON SE)-Aufsichtsratsmitglied Erich Clementi soll neuer Vorsitzender des Gremiums werden. Der bisherige Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley wolle sich bei der anstehenden Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen, teilte der im Dax (DAX 40) notierte Stromversorger am Dienstag in Essen mit. Es sei der "richtige Zeitpunkt", das Amt in neue Hände zu geben, wird Kley zitiert. Er und sein Stellvertreter Clementi (64) gehören beide den Angaben nach seit 2016 dem Aufsichtsrat an und sind bis zur diesjährigen Hauptversammlung gewählt./ngu/jha/