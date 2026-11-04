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04.11.2026 07:50:38
Stellwerk defekt: Zugverkehr im Raum Dortmund beeinträchtigt
DORTMUND (dpa-AFX) - Pendler und Zugreisende müssen sich in Dortmund auf Zugausfälle, Bus-Ersatzverkehr und Verspätungen einstellen. Ein Stellwerk sei defekt, heißt es auf der Webseite "zuginfo.nrw". Im Großraum Dortmund komme es dadurch zu Beeinträchtigungen, die wohl bis in die Mittagsstunden andauerten. Die Regionalbahnen 50 und 51 können daher auf einem Teil ihrer Strecke nicht fahren, den Angaben zufolge werden Busse eingesetzt. Für die Regionalzüge RE1, RE3, RE4, RE6, RE11, RB32, RB52, RB58 und auf den S-Bahn-Linien 1, 2 und 5 liegen demnach hingegen "keine Konzepte vor, so dass für jede Zugfahrt kurzfristige Einzelmaßnahmen ergriffen werden". Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) berichtet./wdw/DP/zb
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