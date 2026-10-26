Stem Board Considers Strategic Alternatives To Enhance Shareholder Value, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Monday, Stem, Inc. (STEM) announced that its Board of Directors has formally initiated a review of strategic, financial and operational alternatives to maximize shareholder value.

The alternatives will include, but not be limited to, continuing to execute on the company's standalone strategic plan, sale of certain assets, sale of the company, merger, refinancing, recapitalization or other transactions aimed at maximizing value.

However, the company has not set a timetable for completion of the review, and there can be no assurance that the review will result in any transaction or other strategic outcome.

In pre-market hours, STEM was trading at $3.27 up 8.64 percent on the NYSE.