Stem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Stem vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,58 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,30 Prozent auf 33,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at