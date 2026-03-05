StemCells Aktie
Stem Shares Jump Nearly 30% After Swing To Full-Year Profit
(RTTNews) - Stem, Inc. (STEM) shares surged 29.70 percent to $13.03, up $2.98 on Thursday, after the company reported a swing to full-year profitability in 2025.
The stock is currently trading at $13.03, compared with a previous close of $10.05. It opened at $12.17 and has traded between $11.62 and $13.70 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 502,479 shares, above its average volume of 217,452 shares.
For full-year 2025, Stem reported revenue of $156.27 million, up from $144.58 million in 2024. The company posted net income of $137.76 million, reversing a net loss of $854.01 million a year earlier. The improvement was largely driven by a $220.05 million gain on extinguishment of debt and lower operating expenses. The stock has traded in a 52-week range of $5.82 to $32.23.
