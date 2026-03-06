Stem: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stem lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stem ein EPS von -6,000 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 47,2 Millionen USD, gegenüber 55,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,46 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,180 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -105,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 156,27 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 144,58 Millionen USD umgesetzt.

