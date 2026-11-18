Stem ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stem die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,7 Millionen USD – eine Minderung von 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at