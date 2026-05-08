Stem: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stem hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Stem vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Stem 29,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at