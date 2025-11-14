|
StemCell Institute Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
StemCell Institute Registered hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 4,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,13 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 714,1 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 694,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
