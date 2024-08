StemCell Institute Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

StemCell Institute Registered ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat StemCell Institute Registered die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,41 JPY, nach 7,39 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 678,9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte StemCell Institute Registered einen Umsatz von 577,1 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at