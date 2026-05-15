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15.05.2026 06:31:29
StemCell Institute Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
StemCell Institute Registered lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,48 Prozent auf 667,3 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 638,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 15,44 JPY. Im letzten Jahr hatte StemCell Institute Registered einen Gewinn von 37,67 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat StemCell Institute Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,93 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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