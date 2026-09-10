StemRIM Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

StemRIM Registered hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das StemRIM Registered ein Ergebnis je Aktie von -7,400 JPY vermeldet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 29,630 JPY gegenüber -31,160 JPY im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at