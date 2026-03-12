StemRIM Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

StemRIM Registered hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das StemRIM Registered ein Ergebnis je Aktie von -7,890 JPY vermeldet.

