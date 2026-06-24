Stemtech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stemtech hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Stemtech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at