Stemtech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stemtech präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 67,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at