Stemtech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stemtech lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 64,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 42,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,88 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at