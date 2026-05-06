Stendorren Fastigheter (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stendorren Fastigheter (B) gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 4,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stendorren Fastigheter (B) 3,45 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 295,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 14,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 258,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at