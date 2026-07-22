Stendorren Fastigheter (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stendorren Fastigheter (B) hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 4,16 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stendorren Fastigheter (B) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,530 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 312,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stendorren Fastigheter (B) 277,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at