Stendorren Fastigheter (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stendorren Fastigheter (B) hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,96 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stendorren Fastigheter (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 271,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 254,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at