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13.11.2026 06:31:28
Stenhus Fastigheter i Norden Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Stenhus Fastigheter i Norden Registered präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,41 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stenhus Fastigheter i Norden Registered 0,290 SEK je Aktie verdient.
Stenhus Fastigheter i Norden Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 258,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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