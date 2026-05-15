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15.05.2026 06:31:29
Stenhus Fastigheter i Norden Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Stenhus Fastigheter i Norden Registered hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,8 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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