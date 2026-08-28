Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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28.08.2026 11:06:00
Step Aside, Coca-Cola and Bank of America: There's a New Apple of Berkshire Hathaway's Eye, and It's a Virtual Monopoly
This is a truly groundbreaking year for Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB). For the first time in well over half a century, the trillion-dollar Berkshire isn't being led by billionaire Warren Buffett. Following the Oracle of Omaha's retirement as CEO on Dec. 31, the torch was officially passed to his protégé, Greg Abel.Abel hasn't wasted any time transforming Berkshire Hathaway's $359 billion investment portfolio. In addition to jettisoning 16 holdings in the first quarter, he's rearranged the puzzle pieces of his company's top-five positions. Longtime holdings Coca-Cola (NYSE: KO) and Bank of America (NYSE: BAC) have both been knocked down a peg, with the new apple of Abel's eye, Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), officially becoming Berkshire's No. 3 position.Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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26.08.26
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25.08.26
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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18.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
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|29.07.26
|Coca-Cola Buy
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|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Apple Inc.
|275,85
|2,09%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 160,00
|-0,24%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 295,00
|0,95%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|18,46
|0,08%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|19,16
|0,00%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|18,60
|0,11%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|18,29
|0,05%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|19,03
|-0,21%
|Bank of America Corp.
|53,85
|2,42%
|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|24 470,00
|-2,12%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|28 620,00
|-1,38%
|Coca-Cola Co.
|77,34
|0,93%
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