07.11.2025 06:31:29
STEP Energy Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
STEP Energy Services präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte STEP Energy Services ein EPS von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat STEP Energy Services 227,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 256,0 Millionen CAD umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
