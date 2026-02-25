|
Stepan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stepan hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stepan 0,150 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553,9 Millionen USD – ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stepan 525,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 2,33 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Stepan 2,18 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,34 Milliarden USD taxiert.
