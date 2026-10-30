Stepan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stepan lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 692,2 Millionen USD gegenüber 590,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at