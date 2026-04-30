Stepan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stepan hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,860 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 604,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 593,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at