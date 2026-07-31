Stepan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stepan ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stepan die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Stepan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 684,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 594,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at