Stepan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stepan hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Stepan mit einem Umsatz von insgesamt 590,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 546,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at