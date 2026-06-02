B&A Aktie
ISIN: INE489D01011
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02.06.2026 18:34:41
Steph Curry and Li-Ning: What to Know About N.B.A. Star’s Deal With Chinese Sneaker Company
The agreement, which includes plans for sportswear and athleisure products, and stores across the United States and China, is the latest example of an N.B.A. star signing with a Chinese brand.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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