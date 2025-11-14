Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
14.11.2025 23:48:00
Steph Curry just wore a pair of Nikes. ‘I’m a free agent,’ he said, about what shoes he’ll wear next.
The Golden State Warriors star could take his Curry Brand independent or to another retailer — something Federer and Tiger Woods scored success with after splitting from Nike.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Under Armour Inc.mehr Nachrichten
|
18:01
|Gewinne in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.25
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)