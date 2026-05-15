Stephan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stephan hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stephan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at