Steppe Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Steppe Gold äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,21 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Steppe Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 199,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,2 Millionen CAD im Vergleich zu 40,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at