Steppe Gold präsentierte Quartalsergebnisse

Steppe Gold hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Steppe Gold 40,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at