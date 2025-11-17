|
17.11.2025 06:31:29
Steppe Gold präsentierte Quartalsergebnisse
Steppe Gold hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Steppe Gold 40,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50,9 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!